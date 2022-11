BOCCE Mondiali: un'altra grande giornata per le bocce sammarinesi Stella Paoletti vince il girone e approda ai quarti di finale. Enrico Dall'Olmo domina il tiro di precisione, vincendo entrambe le fasi e vola ai quarti

Arrivano ottime notizie per la Nazionale Sammarinese di Bocce impegnata ai Mondiali di Mersin in Turchia. Stella Paoletti ha battuto la rappresentante dell'Algeria per 8 a 7 e si è qualificata ai quarti di finale. Nella coppia femminile, Stella Paoletti e Anna Maria Ciucci hanno vinto per 12 a 1 contro Hong Kong. Nella nuova specialità del tiro di precisione, Enrico Dall'Olmo ha vinto entrambe le fasi, qualificandosi ai quarti di finale. Ottavo posto invece per Stella Paoletti che dovrà affrontare gli spareggi.

