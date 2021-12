NUOTO Mondiali vasca corta, Valloni vicina al personale negli 800 stile La biancazzurra ha nuotato in 8.44.10

Dopo Bianchi e Casadei, anche Arianna Valloni ha esordito nei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Nelle batterie degli 800 stile, la biancazzurra ha nuotato in 8.44.10, mantenendosi vicina al personale. Domani torna in vasca Casadei, nei 200 rana.

