NUOTO ARTISTICO Mondiali: Verbena 7^ nella finale del "solo libero" Con il settimo posto, Jasmine Verbena ha confermato il risultato ottenuto lo scorso anno a Fukuoka

Mondiali: Verbena 7^ nella finale del "solo libero".

Grande prestazione per Jasmine Verbena nella finale del solo libero di nuoto artistico ai Mondiali di Doha. La sincronette sammarinese, che era entrata con il nono miglior punteggio, chiude in settima posizione a 207.5209 mettendosi alle spalle anche l'italiana Susanna Pedotti, decima. Con il settimo posto, Verbena ha confermato il risultato ottenuto lo scorso anno a Fukuoka. Finale di alto livello: medaglia d'oro alla canadese Simoneau con 264.8207. Argento per la greca Platanioti, bronzo a Khandoshka.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: