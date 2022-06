PESCA Mondiali Veterani, Zattini: "Gruppo amalgamato, ho tante aspettative"

Dall'11 giugno la nazionale sammarinese veterani di pesca sarà in Ungheria per il Mondiale Acque Interne e il presidente federale Bruno Zattini ha ottime sensazioni: "È un gruppo molto ben amalgamato, ho molte aspettative in vista di questo torneo".

Nel video la sua intervista

