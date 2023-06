CRACOVIA2023 Mongiusti strappa un set, poi cede all'esperienza

Esperto e mancino, Zsolt Peto è un avversario complicato da gestire come il suo cognome. E Mattias Mongiusti prova a fare il match che ha preparato con Claudio Stefanelli. Stenta in avvio a trovare il ritmo contro il serbo che varia molto gli effetti e la velocità di palla. Difficile aggredire, Mattias prova a riprendere un parziale sempre però in controllo del suo avversario. Meglio il secondo set, quando seppure nelle difficoltà il sammarinese riemerge da 6-9 a 9-9, lasciando poi con gli ultimi 2 punti anche il parziale. I due però ora sono vicini, ora la partita c'è. Peto è leggermente più passivo, Mattias affonda e comanda. Vince il terzo e pare possa pure girare il match. Che in realtà gira, ma per il serbo. Che scala la marcia e si mette al comando delle operazioni facendo scivolare Mongiusti fuori dalla partita. Finisce 4-1 Serbia, un match tra un ottimo giocatore e giovane che ha testa e talento per diventarlo.

Nel servizio le interviste a Mattias Mongiusti e al Commissario Tecnico Claudio Stefanelli

