TENNIS TAVOLO Mongiusti terzo nel torneo Under 21 di Terni Il sammarinese ha battuto 3 a 2 l'italiano Cappuccio. Poi ha perso in semifinale 3 a 1 contro l'altro azzurro Giovanetti

Mongiusti terzo nel torneo Under 21 di Terni.

Terni ospita il primo torneo nazionale di Tennis Tavolo della stagione da giovedì 26 a domenica 29 novembre con la presenza di tutti i migliori pongisti italiani. Nella prima giornata di gare Mattias Mongiusti si è classificato al terzo posto nella gara under 21. Mongiusti, ha battuto nei quarti di finale con il punteggio di 3 a 2 il nazionale italiano Marco Antonio Cappuccio, poi in semifinale è arrivata la sconfitta per 3 a 1 contro Tommaso Giovanetti altro pongista della nazionale azzurra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: