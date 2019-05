Montenegro 2019: il tennis tavolo blinda la medaglia nel doppio femminile

Il tennis tavolo non si ferma più e blinda un'altra medaglia. Dopo l'argento nel torneo a squadre femminile, San Marino è certo di salire di nuovo sul podio anche nel doppio femminile. Yan Chimei e Chiara Morri non sbagliano nel girone di qualificazione e centrano subito le due vittorie che valgono il passaggio del turno. Nella prima partita si decide tutto al quinto set. Parte bene Cipro che vince il primo, poi la reazione sammarinese che permette di ribaltare il punteggio. Cipro pareggia e al quinto set San Marino si prende la vittoria per 3-2. Un successo replicato anche contro il Montenegro con Yan Chimei e Chiara Morri che centrano un grande risultato imponendosi 3-1. Parte bene la coppia sammarinese, poi quella di casa pareggia solo ai vantaggi. Terzo e quarto set sono biancoazzurri. Vittoria e passaggio in semifinale che vale già un'altra medaglia nel tennis tavolo. Fuori dalla lotta medaglia il doppio maschile che perde contro Monaco 3-1. La coppia formata da Federico Giardi e Lorenzo Ragni cede anche nella seconda sfida giocata contro la coppia di Cipro con il punteggio di 3-0. Due sconfitte che non permettono al doppio sammarinese di restare in corsa nella lotta per le medaglie.