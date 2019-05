Montenegro 2019: la Reggenza ha incontrato il Presidente Milo Dukanović

L'incontro

La cerimonia d'apertura dei Giochi dei Piccoli Stati è stata anticipata da un importante momento istituzionale per i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori. I Capi di Stato della Repubblica di San Marino si sono intrattenuti con Milo Dukanović, presidente della Repubblica del Montenegro. Un incontro in forma privata, aperto in maniera eccezionale alla telecamera di San Marino RTV.

Un momento di particolare importanza per sancire il rapporto di amicizia tra le due Repubbliche avvenuto proprio pochi minuti prima dell'inizio della cerimonia d'apertura dei Giochi del Montenegro nella città di Budva, sede del villaggio olimpico e di cinque discipline di questa edizione. Un momento istituzionale nel quale non è mancato un riferimento al meteo, con la pioggia grande protagonista di tutto il pre-cerimonia, con il presidente Milo Dukanović che si è dispiaciuto con la Reggenza delle condizioni climatiche che hanno accolto gli ospiti e gli atleti in Montenegro, sottolineando come la pioggia caduta negli ultimi tempi rappresenti un evento in termini quantitativi del tutto eccezionale.