Montenegro 2019: manca un mese ai Giochi dei Piccoli Stati

Montenegro 2019: mancano 30 giorni ai Giochi dei Piccoli Stati - Il prossimo 27 maggio la cerimonia d'apertura, sarò la prima volta del montenegro

30 giorni, poi il fuoco dei Giochi dei Piccoli Stati tornerà a brillare. Sarà di una luce nuova e diversa, perché sarà la prima volta del Montenegro. L'ultimo paese entrato a fare parte dei Piccoli Stati d'Europa ha esordito nel 2011 in Liechtenstein e dopo 4 edizioni da partecipante, quest'anno sarà anche paese ospitante dei Giochi. L'appuntamento è per il lunedì 27 maggio con la cerimonia d'apertura che si terrà nella Città Vecchia di Budva. Un evento per 2500 spettatori, questo è quello che inizia a trapelare a un mese dai Giochi. Cinque le sedi di gare delle 10 discipline in programma per questa edizione 2019. San Marino parteciperà in quasi tutte le discipline, fatta eccezione per bocce e basket, con squadra maschile e femminile nel volley. Eguagliare l'edizione 2017 un sogno. Le 30 medaglie conquistate in casa sono un traguardo difficile, migliorare Islanda 2015 un possibilità. Quattro anni fa la delegazione del Titano conquistò 12 medaglie in totale divise in parti uguali tra argento e bronzo, mancò l'oro, quello che San Marino vuole ritrovare in un'edizione lontano da casa. Per il momento sono circa 80 gli atleti potenzialmente qualificati per il Montenegro. La delegazione sarà resa ufficiale a partire da lunedì quando il Consiglio Nazionale del Cons sarà chiamato ad approvare la short list di San Marino. Il cuore dei Giochi a Budva sede di cinque discipline e del villaggio olimpico dove soggiorneranno tutte le delegazioni dei nove paesi. Nella capitale Podgorica il nuoto, a circa 70 km da Budva. Sul piano logistico proprio le distanze da percorrere rappresentano una delle incognite di questa prima volta del Montenegro. Tra le curiosità: non ci saranno più le batterie al mattino per nuoto e atletica, ma finali a tempo al pomeriggio, la gara di tiro a volo sarà open.