Montenegro 2019: nel volley San Marino supera Monaco al tie-break

San Marino-Monaco

Bella fino alla fine San Marino – Monaco, con la squadra del ct Stefano Mascetti avanti e poi raggiunta, prima del decisivo tie-break che premia i biancoazzurri. La seconda vittoria del Titano arriva dopo 5 set belli e tutti da seguire. Biancoazzurri avanti dopo il primo 25/19, poi Monaco reagisce e pareggia 25/22. Il terzo è crocevia di una partita che San Marino sembra poter controllare, ci vogliono i vantaggi, che premiano i biancoazzurri 26/24. In attacco Farinelli fa male, a tratti è incontenibile, alla fine saranno 26 i punti messi a segno.

Il terzo lo chiudono Matteo Zamagni e Yan Kiva con due attacchi vincenti. Il quarto è un set quasi incredibile. Quando Farinelli mette il punto del 17/11, la partita sembra aver preso la rotta del Titano. San Marino stacca la spina, Monaco ci crede e si trova sopra 22/18. Non c'è la forza mentale per andare a recupera, il set è di Monaco 25/22. Si decide tutto al tie-break. Qui San Marino torna a a giocare e per Monaco è dura dura. Biancoazzurri sempre avanti e 15/11 finale.