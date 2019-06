Montenegro 2019, volley: troppo Lussemburgo per San Marino

La medaglia di bronzo del volley maschile va al Lussemburgo guidata da un super Kamil Rychlicki, il prossimo anno in A1 a Civitanova. È un ko che arriva per 3 a 0 (19, 11, 17). I biancoazzurri lottano con grande determinazione, ma non basta contro un Lussemburgo così. Resta comunque il grande carattere della squadra di ct Stefano Mascetti, una delle formazioni più giovani del torneo. Oro al Montenegro che le vince tutte, argento a Cipro.