Montenegro: Marco De Rossi in semifinale nel tennis è già medaglia

Il primo giorno senza pioggia regala una giornata di sole splendida in Montenegro e un bel torneo di tennis che riparte, finalmente, dopo le continue interruzioni. Marco De Rossi batte il maltese Asciak dopo il ritiro dell'avversario nel terzo set, con De Rossi avanti 4-1. Vittoria in rimonta per il sammarinese che nel primo set cede 6-1. Poi la grande reazione di Marco De Rossi che pareggia i conti vincendo il secondo 6-3, prima di chiudere il discorso nel terzo con il ritiro del maltese. In semifinale Marco De Rossi sfiderà il monegasco Romain Arneodo nella parte bassa del tabellone. De Rossi, numero 3 del tabellone, è con Lucas Catarina numero 1, l'altra testa di serie rimasta ancora in gara. Cede nei quarti Stefano Galvani superato dal Lussemburghese Ugo Yani Nastasi in due set 7-6, 6-3. Il torneo di Galvani era partito molto bene con la vittoria sulla testa di serie numero 4, Leuch.