La squadra femminile di tennis tavolo non si ferma in semifinale, batte 3-2 Monaco e si conquista l'accesso alla finale per la medaglia d'oro contro il Lussemburgo. Questa sera Yan Chi Mei, Chiara Morri e Letizia Giardi proveranno a salire sul gradino più alto del podio, con una medaglia certa al collo.