Montenegro: nel volley vince la maschile, ko le ragazze

Per il volley femminile arriva la prima sconfitta in questa edizione dei Giochi dei Piccoli Stati.

La squadra del ct Loris Polo cede all'Islanda 3-0. San Marino in partita nel primo set con le Titane che cedono solo ai vantaggi 26/24. Set equilibrato giocato punto a punto fino a metà, poi le islandesi allungano fino al 18/14. Le biancoazzurre non mollano e riportano il risultato in parità a 20 punti. Con Cristina Bacciocchi vanno anche avanti 23/22. Due errori portano la partita ai vantaggi. Vigfusdottir firma i due punti che valgono il 26/24 Islanda. San Marino che resta attaccato alla partita nel secondo fino all'11 pari, poi l'Islanda prende in mano il parziale e lo va a chiudere 25/16. Nel terzo set l'Islanda va via subito e lascia alle biancoazzurre appena 11 punti.

Arriva invece il primo successo per la squadra del ct Stefano Mascetti che supera l'Islanda 3-1. Bella vittoria dei Titani che cedono il primo set agli avversari 25/21, poi ribaltano la partita con una grande prova. 25/19 nel secondo set che vale il pareggio, prima del 25/21 e 25/20 che chiude in favore dei sammarinesi la sfida. Grande prova in attacco di Nicolas Farinelli con 26 punti. Seconda sconfitta per la coppia del beach volley formata da Paolo Paganelli e Matteo Zonzini.

Sulla sabbia dell'Olympic Park, Cipro s'impone 2-0. La coppia Liotatis/Chrysostomou s'impone 21/15 nel primo set. Più combattuto il secondo con i sammarinesi che cedono 21/19. Per la coppia Paganelli/Zonzini l'ultima sfida è contro Andorra, con il Liechtenstein a punteggio pieno davanti a Cipro.