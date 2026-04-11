QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028
Moretti: "Abbiamo creato tanto". Chezzi : "Felice per il mio primo gol con la maglia della Nazionale"
Matteo Moretti, tra i migliori, non nasconde il rammarico per quello che poteva essere ma non è stato. Per Matteo Chezzi seconda presenza in Nazionale e primo gol con la maglia biancoazzurra
Regna l'amarezza nei giocatori di San Marino dopo l'ottima prova contro i padroni di casa dell'Albania. Nel dopo partita Matteo Moretti sottolinea le tante occasioni sprecate soprattutto nel primo tempo. Per Matteo Chezzi la grande soddisfazioni per aver riaperto la sfida con un gol molto bello, arrivato sfruttando l'errore degli avversari. Per Chezzi si tratta del primo gol in Nazionale alla sua seconda presenza.
[Banner_Google_ADS]