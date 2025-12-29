SPORT IN LUTTO

Morto Davide Tizzano presidente della Federcanottaggio

Due volte medaglia d'oro alle olimpiadi era presidente anche del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Nel 2022 era stato ospite a San Marino per Sportinsieme Awards.

Lo sport italiano piange la scomparsa di Davide Tizzano. Due volte campione olimpico, nel quattro di coppia a Seul 1988 e nel due di coppia ad Atlanta 1996, l’attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio si è spento all'età di 57 anni. Eletto il 24 novembre 2024 Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Tizzano guidava anche il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo dall’ottobre del 2021. Davide Tizzano era legato anche a San Marino, nel dicembre del 2022 aveva partecipato anche alla serata di Sportinsieme Awards.

