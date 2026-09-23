Move Games: Sport e benessere nel cuore del centro storico

Fare sport all’aria aperta è già un’esperienza che regala benessere. Farlo in uno scenario unico come quello del centro storico di San Marino aggiunge qualcosa in più. Correre, camminare, allenarsi o semplicemente muoversi tra le vie e gli spazi del centro storico significa unire attività fisica, natura e bellezza. Un modo diverso di vivere il territorio, lontano dalle palestre e dagli ambienti chiusi, respirando aria pulita e lasciandosi accompagnare dalla storia. E' quello che accadrà, domenica 27 settembre dalle 9 alle 14 quando prenderà il via la prima edizione dei Move Games come spiegato in conferenza stampa dal Segretario Particolare per lo Sport Alessandro Mancini, dal promotore per la Repubblica dell'Aces (associazione capitali europee dello sport) Mauro Cevoli e dall'organizzatore dell'evento Move Games Alberto Gambuti.

San Marino offre un contesto particolarmente suggestivo: il patrimonio storico e architettonico diventa quasi una palestra a cielo aperto, con salite, discese, percorsi e scorci panoramici capaci di rendere ogni attività ancora più piacevole. Non solo stazioni aerobiche, trail, ma anche una camminata ludico motoria culturale guidata da Anna Chiara Macina, durante la quale, narrerà ai presenti la storia della Repubblica Lo sport all’aperto diventa così anche uno strumento per riscoprire il territorio e viverlo in maniera dinamica. Unire movimento e bellezza, benessere e cultura, significa trasformare anche una semplice passeggiata o una sessione di allenamento in un momento speciale. Perché fare sport fa bene al corpo. Farlo in un luogo come il centro storico di San Marino fa bene anche agli occhi e allo spirito.

Nel servizio l'intervista al promotore dell'evento Move Games Alberto Gambuti







