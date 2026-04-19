MOUNTAIN BIKE MTB: Francioni e Gasperoni campioni sammarinesi All'interno della quinta prova del Caveja Bike Cup corsa a San Marino e vinta da Francesco Gustinicchi, sono stati assegnati anche i titoli sammarinesi di mountain bike.

MTB: Francioni e Gasperoni campioni sammarinesi.

Al Parco Laila e pistino ciclistico MTB Michael Antonelli di Serravalle è andata in scesa la quinta prova del Caveja Bike Cup, valida anche come prova per il campionato sammarinese. L'evento promosso dalla Società Ciclistica Juvenes in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ciclismo ha visto il successo della prova di Francesco Gustinicchi davanti a Emanuele Bucci e Francesco Collini.

Assegnati anche i titoli sammarinesi mountain bike. Marco Francioni, quarto assoluto, è il campione nella prima fascia, mentre Stefano Gasperoni nella seconda fascia. A margine della gara Caveja Bike Cup è stata organizzata anche una gara promozionale a livello giovanile che ha visto impegnati giovani atleti con età compresa tra i 5 e 12 anni.

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