Muay Thai K1: Matteo Muccioli protagonista al Seconds Out a Parma.

La Federazione Sammarinese Arti Marziali e il GTR Fight Team sono stati protagonisti nel fine settimana a Parma nell’ambito dell’evento Seconds Out organizzato dal maestro Daniele Scarica. A rappresentare il Titano Matteo Muccioli che ha affrontato sul ring, in un incontro di Muay Thai K1, il cesenate della Bronks gym Enrico Tassinari. In un combattimento sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti (classe C) il giovane atleta sammarinese ha vinto per KO tecnico low kick. Soddisfatti i due coach, Luca Cervellini e Roberto Gheorghita, per il risultato raggiunto ma consapevoli che la strada per arrivare ai vertici è ancora lunga.

Per quanto riguarda il GTR Fight Team si attende il ritorno sul ring di Roberto Gheorghita dopo la conquista, lo scorso anno, del Mondiale di K1 ISKA. A giugno, poi, è in programma l’organizzazione del 2° San Marino Fight Day.

