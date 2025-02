FEDERAZIONE SAMMARINESE SPORT BOCCE Mularoni: "Abbiamo portato le Bocce sul tetto del mondo, ma non abbassiamo la guardia e sogniamo le Olimpiadi"

La Federazione Sammarinese Sport Bocce ha scelto la continuità confermando alla presidenza Maurizio Mularoni:

"Io sono Presidente di questa Federazione dal 2001, sono 24 anni, e mi sono ricandidato perché secondo me sono ancora utile a questa federazione. Ho vinto quasi tutto, Oro ai Giochi del Mediterraneo, Oro ai Giochi dei Piccoli Stati e nel 2024 abbiamo vinto un Oro Europeo che non avevamo mai vinto nella storia. Di Argenti e Bronzi ne avevamo vinti tanti, ma l'Oro non era ancora stato vinto.. Poi ai Campionati Mondiali in Turchia siamo stati grandiosi vincendo due Ori e un Bronzo. I programmi futuri? Siamo arrivati sul tetto del mondo però non deve essere un arrivo, deve essere una ripartenza per la continuità della Federazione".

Atleti di punta, campioni, c'è qualcosa che si muove dietro di loro per la continuità?

"Abbiamo tre campioni eccezionali di un'età ancora giovane: Stella ha solo 24 anni, Jacopo Frisoni ne ha 28 e Enrico Dall'Olmo ne ha 29. Sono cresciuti con me e per il presente sono loro che possono dare ancora tantissimo alla Federazione, ma noi stiamo già lavorando per il futuro. Facciamo dei corsi settimanali, abbiamo 25 ragazzi dai 7 ai 14 anni. Abbiamo tre atleti che a quell'età, neanche Jacopo Frisoni, era a quel livello".

Ha rinunciato al sogno di vedere le bocce delle Olimpiadi o ci pensa ancora?

"Sinceramente io pensavo che nelle ultime Olimpiadi che sono state fatte in Francia le bocce ci fossero perché le bocce sono molto praticate. Purtroppo non è andata così, mi auguro che nei prossimi anni ci si possa arrivare".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: