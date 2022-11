MONDIALE BOCCE Mularoni: "Coroniamo un sogno", Lonfernini: "Grandissima soddisfazione", Giardi: "Orgogliosi dei nostri atleti"

La delegazione rientrerà in serata dalla Turchia. Grande soddisfazione da parte del presidente federale Maurizio Mularoni per il traguardo raggiunto. Un orgoglio per San Marino hanno sottolineato il segretario di stato Teodoro Lonfernini e il presidente del Cons Gian Primo Giardi.

