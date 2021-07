#TOKYO2020 Murofushi: ”La Repubblica di San Marino è molto popolare in Giappone” Al Ministero dello Sport, Cultura e Tecnologia le Istituzioni sammarinesi per un incontro cordiale e proficuo

“Ci dispiace per il poco tempo che resterete qui in Giappone - ha dichiarato l'ex olimpionico Murofushi- la Repubblica di San Marino è molto popolare in Giappone e vi auguriamo di tornare presto”. Con questo tono cordiale, il commissario dell'agenzia sportiva giapponese Koji Murofushi ha parlato ai Capi di Stato della Repubblica di San Marino Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini. “ Anche un piccolo Paese come San Marino - ha dichiarato Lonfernini- può giocare un ruolo da protagonista a questa Olimpiade. Nonostante il rinvio - ha continuato- i nostri atleti sono pronti e si sono preparati molto bene. Due di questi, Perilli e Amine, sono ai primi posti nel Ranking Mondiale nelle rispettive discipline e senza creare ulteriore tensione, pensiamo possano fare bene a Tokyo. Devo ringraziare - ha concluso Lonfernini- l’ambasciatore di San Marino in Giappone Cadelo, il decano degli ambasciatori che ci ha accolti nel migliore dei modi, così come ha fatto il vostro Paese il Giappone. Ci auguriamo - infine- che questo incontro possa essere di buon auspicio per il futuro e la invitiamo presto a San Marino”.

Al termine foto di rito e scambio di omaggi. Con i Capitani Reggenti invitati all’ ambasciata di San Marino in Giappone dall' l’Ambasciatore Manlio Cadelo a fare gli onori di casa. Oltre al Segretario di Stato, la Reggenza è stata raggiunta in ambasciata anche dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi e dal Segretario Generale Eros Bologna.

Il servizio dei nostri inviati Lorenzo Giardi e Maurizio Zannoni







