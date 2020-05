FEDERAZIONE PESI Muscioni: "Da lunedi riprendono gli allenamenti. Area dedicata al Multieventi" Dopo il lungo stop riprendono lunedi 18 maggio gli allenamenti degli atleti della Federazione Pesi sammarinese

La Federazione Pesi sammarinese è alla vigilia di una nuova fase. Lunedì, manca ancora il placet del Cons, dovrebbe ripartire l'attività agonistica con gli atleti pronti a tornare in “palestra”. Cambia la sede. Per garantire una maggior sanificazione degli ambienti coach Stefano Guidi dovrà spostarsi di un centinaio di metri: dalla palestra ex Mesa, la Federazione Pesi farà allenare i suoi atleti in un'area dedicata al Multieventi Sport Domus come conferma il Presidente Marina Muscioni in collegamento Skype. Ovviamente per la Federazione, dopo gli allenamenti lockdown, si apre una seconda fase. La terza quella che vedrà nuovamente gli atleti in gara sarà ancora lontana. Sospese tutte le manifestazioni sportive estive, se ne riparlerà sa settembre. Le gare dell'estate tutte rinviate, se ne riparlerà da settembre.



