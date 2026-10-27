Museo Olimpico: la cultura dello sport si impara da piccoli

Circa 40 bambini della scuola dell’infanzia di Serravalle in visita al Museo Olimpico di San Marino. Un’esperienza educativa per conoscere i valori dello sport.

La cultura dello sport si impara fin da piccoli. Circa 40 bambini della scuola dell’infanzia di Serravalle accompagnati dalle loro maestre, hanno visitato il Museo Olimpico di San Marino, vivendo un’esperienza dedicata alla scoperta dello sport e dei suoi valori. Elisa Giannessi e Matteo Pascucci, operatori della Comunicazione del Cons, li hanno guidati in un percorso che li ha avvicinati alla storia olimpica e al significato più profondo della pratica sportiva. Non soltanto competizione e risultati, ma anche rispetto delle regole, impegno, lealtà, inclusione e capacità di stare insieme.

Valori che rappresentano una parte fondamentale del percorso educativo dei bambini e che trovano nello sport uno strumento prezioso per crescere, imparare a collaborare e riconoscere l’importanza degli altri. La visita al Museo Olimpico diventa così un’occasione per andare oltre il racconto delle imprese degli atleti e trasmettere ai più piccoli il significato dello spirito olimpico: partecipare, impegnarsi e rispettare gli avversari, comprendendo che vincere non è l’unico obiettivo. Un’iniziativa nata dalla sensibilità delle insegnanti con l'obiettivo di trasformare l'interesse suscitato dai Giochi del Mediterraneo di Taranto in un'opportunità concreta di apprendimento.

Perché educare allo sport significa anche contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, attraverso valori che accompagnano la crescita dentro e fuori dal campo. Il Cons ha omaggiato le classi dell'infanzia con gadget che le insegnanti faranno trovare in regalo ai ragazzi nel periodo di natale. La mascotte di San Marino 2001 “Rasta” uno dei simboli che ha suscitato maggiore curiosità . La visita durata circa 45 minuti, si è conclusa con una corsa, giro di campo, al San Marino Stadium.







