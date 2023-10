RAVENNA Mya Gym: buona la prima di campionato

Mya Gym: buona la prima di campionato.

Si è svolta il 1 Ottobre a Ravenna, la Prima Prova Regionale del Campionato Gold Allieve. Accompagnate dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani hanno aperto le danze anche le allieve gold che sono scese in pedana per competere in una gara di altissimo livello. Per la Cat. Allieve 3 Ludovica Vannoni con quattro buone esecuzioni conquista il 5º posto su 13 ginnaste in gara! Nella Cat. Pre junior Sara Ceccoli chiude a un passo dal podio con un ottimo 4º posto con un punteggio di 94.300, peccato per qualche errore di troppo al nastro. Ludovica Lonfernini conquista un 8º posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: