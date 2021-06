LOTTA Myles Amine bronzo a Varsavia, sale al 4° posto del ranking mondiale

Myles Nazem Amine si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella lotta libera, categoria -86 kg, nell’ultima Ranking Series del 2021, i Poland Open in programma a Varsavia fino a domenica 13 giugno. Al via 365 atleti provenienti da 44 nazioni per una competizione utile a determinare il ranking relativo ai Campionati del Mondo di Oslo di ottobre. Il lottatore sammarinese, che il mese scorso aveva vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei sempre a Varsavia, si è imposto ai quarti di finale contro lo svizzero Reischmuth per 2-1, salvo poi dover cedere 7-1 in semifinale contro lo statunitense Valencia, che ha in seguito vinto la medaglia d’oro. Nella finale per la medaglia di bronzo Amine ha affrontato il polacco Jezierzanski, aggiudicandosi il match per 6-1. Un risultato, questo, che ha consentito al lottatore che difende i colori di San Marino di migliorare la propria posizione nel ranking mondiale, che lo vede ora al 4° posto.

A Budapest è pronto a scendere sul tatami del Campionato del Mondo di judo Paolo Persoglia, accompagnato dal tecnico federale Luca Cainero. Il jukoka sammarinese, al via della categoria -90 kg, affronterà domani al primo turno l’olandese Jesper Smink.



