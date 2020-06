Myles Amine e le ambizioni olimpiche: "Voglio vincere una medaglia d'oro"

Myles Amine

Il rinvio delle Olimpiadi può, paradossalmente, rivelarsi un vantaggio per il lottatore sammarinese Myles Amine, che avrà un anno in più per realizzare i suoi ambiziosi progetti: "Il mio obiettivo in vista di Tokyo 2020 non è cambiato: voglio vincere una medaglia olimpica, una medaglia d'oro. Se hai le capacità per vincere una medaglia, vuol dire che hai le capacità per lottare per l'oro. Il fatto che Tokyo sia stata rinviata al 2021 mi permetterà di continuare a prepararmi, avrò un anno in più per migliorare, per crescere come lottatore e come uomo. Io sono tra i più giovani, ho ancora 23 anni e in molti tornei l'età media è tra i 27 e i 30. Questo rinvio mi dà un altro anno per allenarmi con i migliori allenatori del mondo e incontrare i migliori atleti del mondo. Per Tokyo sarò sicuramente pronto e voglio essere uno dei primi a vincere una medaglia olimpica per San Marino. Amo il fatto di gareggiare per San Marino, sono molto emozionato e l'unica cosa che mi rammarica è il fatto che tutto sia stato rimandato. Anche se mancavano ancora molti mesi, l'idea di indossare i colori sammarinesi e di rappresentare un Paese così piccolo mi fa venire la pelle d'oca. Questo perché la cosa mi emoziona davvero: è una di quelle opportunità che capita una volta nella vita e voglio capitalizzarla al massimo".