Myles Amine in semifinale alle Olimpiadi

Nel video gli highlights dagli ottavi e dai quarti. | Foto ©CONS/Andrea Masini

Myles Amine vince i suoi due primi incontri e accede alla semifinale della categoria -86kg della lotta libera: verso le 18:15 tornerà in pedana contro l'iraniano Hassan Yazdanicharati, in caso di successo almeno l'argento sarebbe assicurato. Myles comincia battendo 7-4 l'ucraino Vasyl Mykhailov: un ottavo di finale sempre condotto dal sammarinese che dopo averla sbloccata chiude il primo round sul 4-2 e nel secondo allunga sul 7-2. L'ucraino accorcia ma non basta e Myles accede ai quarti contro l'azero Osman Nurmagomedov, vincente 11-2 sul mongolo Bat Erdene Byambasuren.

Qui la gara è decisamente più complicata: subito sul 5-2, il sammarinese subisce il ritorno dell'avversario che chiude il primo round avanti 8-5. Nel secondo è di nuovo altalena: Amine prende in mano la situazione e la ribalta portandosi sul 14-9, Nurmagomedov accorcia con un 3-0 ma Myles non traballa, allungando di altri due punti. Mancano 30", in quel che resta l'azero accorcia quasi sul gong e si chiude sul 16-14 per Amine, che nel tardo pomeriggio si giocherà l'accesso in finale.