Myles Amine: "Mi alleno a casa con mio fratello Malik"

Per il sammarinese Myles Amine Mularoni, vice-campione europeo di lotta a Roma 2020, la preparazione e gli allenamenti continuano in casa assieme al fratello minore Malik, anche lui lottatore internazionale. "Io sono fortunato per l'allenamento perchè la mia casa ha una palestra nel seminterrato" - ha affermato Myles - "All'interno, oltre a pesi e cyclette, anche un tappeto per i match di lotta libera dove mi alleno con il fratello".

Sulla ripresa delle competizioni: "Non lo sappiamo ancora perchè hanno rinviato tutto negli Stati Uniti ed anche nel mondo. Il mio obiettivo è vincere il titolo nazionale per l'Università del Michigan, mi sto tenendo in forma per questo".