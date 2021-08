Myles Amine Mularoni ai ripescaggi

Percorso netto dell'americano Taylor capace di infliggere una sconfitta pesantissima al ventunenne indiano Deepak Punia. In semifinale, il lottatore statunitense ha vinto con il punteggio di 10 a 0. Un successo che sblocca la posizione di Myles Amine Mularoni che andrà cosi ai ripescaggi. L'atleta sammarinese tornerà in pedana domani mattina alle 11, ora di Tokyo, le 4 di questa notte a San Marino per affrontare il bielorusso Shibanau. In caso di vittoria, il portacolori del Titano si qualificherebbe per la finale che vale il bronzo.