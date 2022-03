LOTTA LIBERA Myles Amine Mularoni è campione d'Europa Il lottatore sammarinese ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di Budapest

Myles Amine Mularoni è campione d'Europa.

Myles Amine Mularoni ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei di lotta libera a Budapest. Il lottatore sammarinese, che aveva conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ha battuto con il punteggio di 9 a 5 l'azero Abakarov e si è laureato Campione d'Europa. Sono onorato di poter combattere per questi colori – il suo commento – e orgoglioso di aver conquistato questa medaglia d’oro per tutti i sammarinesi che vivono a San Marino e in ogni parte del mondo”. Ad assistere alla sua gara, oltre al tecnico Sergey Beloglazov, c’erano il presidente della Federazione Sammarinese Judo Lotta Aikido Giuseppe Ragini, il fratello Malik e i genitori Mike Amine e Marcy Mularoni.

