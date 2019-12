CONS Myles Amine Mularoni è l'atleta dell'anno 2019 Special guest della serata il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri fresco di qualificazione a Tokyo 2020.

Il lottatore Myles Amine Mularoni è stato eletto atleta dell'anno nel corso di Sportinsieme Awards. L'atleta biancoazzurro ha conquistato una storica medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Europei centrando anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A premiare Myles Amine Mularoni con il presidente del CONS Gian Primo Giardi, il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri e il saltatore Gianmarco Tamberi.

Un emozionato Myles Amine Mularoni ha commentato il premio ricevuto:

"Grazie mille per avermi invitato a questa bellissima manifestazione. Sono felice di rappresentare San Marino e lo faccio con orgoglio. Non vedo l'ora di vivere questa esperienza a Tokyo e di gareggiare per San Marino" .

