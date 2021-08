#TOKYO2020 Myles Amine Mularoni in finale per il bronzo Questa sera ore 20.10 le 13.10 a San Marino il lottatore sammarinese disputerà la finale 3/4 posto contro l’indiano Deepak Punia Myles

Myles Amine Mularoni in finale per il bronzo.

Amine Mularoni ha battuto, al termine di un match molto combattuto ed equilibrato il bielorusso Shabanau. Punteggio totale 2-0 per il sammarinese a dimostrazione di un match che si è deciso grazie ai dettagli. Più preciso Myles rispetto all’avversario e la vittoria gli consente di accedere alla finalina terzo quarto posto di stasera.

San Marino così ha la grande possibilità di gareggiare per un’altra medaglia. L’indiano avversario di Mularoni, ha 21 anni e nel 2019 ha strappato un Argento ai mondiali. L’appuntamento è fissato per questa sera ore 20.10 (le 13.10 di San Marino) al Makuhari Messe Hall di Tokyo per l’assegnazione della medaglia di bronzo categoria 86 kg.

Da Tokyo l'inviato Lorenzo Giardi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: