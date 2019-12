Myles Amine Mularoni: "Nel giorno del mio compleanno non potevo ricevere regalo più bello"

“Sono orgoglioso di aver rappresentato San Marino ai Giochi Olimpici Europei di Minsk, dove è arrivata una medaglia sofferta ma meritata. Mi trovo molto bene con i dirigenti del Cons il Presidente Gian Primo Giardi, mi è stato molto vicino in questo periodo. San Marino è un piccolo Stato ma credo abbia tutte le carte in regola per farsi valere. Il premio di Atleta dell'Anno non me lo aspettavo per me è una grandissima gioia in questa bellissima serata, non ci poteva essere regalo migliore per il mio compleanno che è stato proprio oggi. È un periodo molto felice per me e sono davvero contento di questo premio, tra l'altro ricevuto dalle mani di un campionissimo come Gregorio Paltrinieri. Ora ci attende una sfida difficile e straordinaria allo stesso tempo come l'Olimpiade di Tokyo. Il 21 settembre ho ottenuto un ottimo risultato ai Mondiali di lotta in Kazakistan è stato un risultato inaspettato che mi permette di gestire bene il tempo per prepararmi al meglio per una delle Olimpiadi più sentite di sempre. Grazie a tutti per questa fantastica serata, spero di ripagare la fiducia che mi è stata data con un'altra grande prestazione all'Olimpiade”.

Nel video l'intervista a Myles Amine Mularoni