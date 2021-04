LOTTA Myles Amine Mularoni: "Un onore difendere i colori di San Marino" Felice per la medaglia di bronzo agli Europei di Varsavia, il lottatore sammarinese non nasconde un po' di rammarico per non aver raggiunto il gradino più alto del podio.

"Mi sono divertito molto a competere per San Marino questa settimana ai Campionati Europei. Il mio obiettivo era vincere la medaglia d'oro per questo sono un po' deluso, ma sono comunque orgoglioso di aver conquistato la medaglia di bronzo. Sono completamente concentrato sui Giochi Olimpici di Tokyo e quindi questo torneo rappresenta una tappa di avvicinamento. Voglio essere pronto per i Giochi e ora ho alcune cose sulle quali migliorare e lavorare. Sono molto contento di aver gareggiato ed è sempre un piacere indossare la canottiera di San Marino e i colori di San Marino".

