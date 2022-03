CAMPIONE D'EUROPA Myles Amine Mularoni: una scalata continua Il lottatore di madre sammarinese e padre americano aveva conquistato l'argento a Roma e il bronzo a Varsavia. Ed ora la consacrazione con l'oro di Budapest

L'inno di San Marino sul tetto d'Europa grazie ad ragazzo di 26 anni dalla simpatia contagiosa. Myles Amine Mularoni dopo aver regalato la terza medaglia olimpica in ordine di tempo alla Repubblica, scala l'Europa e issa il biancoazzurro sul gradino più alto del podio. Campione Europeo Lotta Cat 86 Kg, battuto in finale l'atleta dell'Azerbaigian Abubakr Abakarov per 9-5. A Tokyo abbiamo appreso che il primo a credere in lui è stato il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, suo grande tifoso. Altro grande fan di Myles è diventato il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini che subito lo ha chiamato per complimentarsi con lui. Aggiorniamo il palmares di questo ragazzo nato in Michigan il 14 dicembre 1996. Argento ai campionati panamericani cadetti di Medellin 2013; bronzo ai Giochi Europei di Minsk 2019; argento ai campionati Europei di Roma 2020, bronzo nella stessa competizione a Varsavia 2021. L'impresa di Tokyo, bronzo olimpico, e adesso la definitiva consacrazione con l'oro europeo di Budapest. Good Job Myles.

Nel servizio il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini

