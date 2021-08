#TOKYO2020 Myles Amine: "Sono un combattente e San Marino meritava anche questa medaglia" Myles Amine Mularoni dedica la vittoria alla famiglia ai suoi tecnici al Comitato Olimpico e a tutti i sammarinesi

"Non volevo uscire dal podio, ho lottato perchè sono un combattente fino al termine di un incontro non facile. Il mio avversario ha preso il vantaggio ed io sapevo che se volevo questa medaglia dovevo reagire, l'ho fatto al meglio e sono riuscito a vincere. Dedico questo mio primo podio olimpico alla mia famiglia, al Presidente del Cons Giardi, al Segretario Generale Eros Bologna e al Capo Missione Federico Valentini che mi sono sempre stati vicini. Ma soprattutto non posso non rivolgere un pensiero ai miei straordinari allenatori che mi hanno sopportato e supportato in questo lungo periodo. Ho sentito la vicinanza anche dei sammarinesi e devo dire che abbiamo regalato loro, qui a Tokyo, una gran bella soddisfazione", ha dichiarato Myles Amine Mularoni dopo la conquista della medaglia di bronzo nella lotta.

