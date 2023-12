SPORTINSIEME AWARDS Myles Amine: "Voglio l'oro a Parigi 2024"

Myles Amine Mularoni è stato premiato per la terza volta come Atleta dell'Anno. L'obiettivo per il lottatore sammarinese è chiaro: vincere alle prossime Olimpiadi.

