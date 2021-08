#TOKYO2020 Myles di bronzo e sono tre San Marino chiude l’Olimpiade di Tokyo con 3 medaglie, una d’argento e due di bronzo

Myles Amine Mularoni è medaglia di bronzo nella lotta libera categoria 86 kg ottenuta al termine di un match spettacolare e avvincente. Il lottatore biancazzurro ha fatto valere la maggior esperienza sull’indiano Deepak Punia, forte, ma ancora giovanissimo e che ha pagato solo nel finale la veemenza di Myles Amine Mularoni. Vantaggio nel punteggio per Punia che riesce con la tecnica di sbilanciamento ad assicurarsi i primi due punti. il doppio punto di vantaggio resiste per almeno 4 minuti dei 6 totali, fino a quando Mularoni con la proiezione porta a casa il primo punto accorciando le distanze. Si arriva così alle ultimissime entusiasmasti battute conclusive.

Myles negli ultimi 30 secondi sa perfettamente di essere sotto e ha bisogno di far leva su tutta la sua esperienza che lo ha portato a vincere un bronzo a Minsk, argento agli Europei di Roma 2020 e un bronzo agli Europei di Varsavia 2021, ma una medaglia olimpica è tutta un’altra cosa. Atterramento e controllo per lui nell’ultima mossa, quella del sorpasso. Due punti per Myles che lo portano sul 3-2. Il match termina, ma ai giudici servono gli highlight della splendida mossa finale del sammarinese per esprimersi definitivamente. La decisione è un ulteriore punto per il sammarinese che si aggiudica l’incontro e si mette al collo la prima medaglia di bronzo Olimpica della sua splendida carriera.

Oro, come era previsto, all'americano Taylor anche se il combattimento con l’iraniano Hassan Yazdabicharati, è molto duro e combattuto. La premiazione con la bandiera americana e David Morris Taylor sul gradino più alto del podio, argento per l’Iran e bronzo previsto di regolamento per i due atleti che provengono da due percorsi: il russo Naifonov e Myles Amine Mularoni. Anche il Makuhari Mess Hall di Tokyo si è colorato di biancoazzurro.

