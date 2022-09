LOTTA Myles e Malik Amine Mularoni a SportInFiera: "Ai Mondiali potevamo fare meglio"

A SportInFiera erano presenti i due lottatori sammarinesi Myles e Malik Amine Mularoni, reduci dal Mondiale di lotta a Belgrado. Con loro è stata l'occasione per parlare di cosa non è andato in Serbia e degli obiettivi futuri.

Nel video le interviste

