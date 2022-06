ORANO2022 Myles in finale per l'oro: medaglia assicurata per San Marino

Myles Amine Mularoni è in finale per l'oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Il lottatore sammarinese ha battuto in semifinale l'algerino Benferdjalla per 10-0 con interruzione per manifesta prima del limite. Domani, alle ore 20, il campione europeo in carica potrebbe conquistare una storica medaglia d'oro nella lotta libera. La vittoria dell’egiziano Amr Hussen nella semifinale 74 kg spalanca la porta dei ripescaggi a Malik Amine che domani, alle 18:40, gareggerà contro l’italiano Masotti per la medaglia di bronzo.

