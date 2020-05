Nasce San Marino Sport Magazine: bisettimanale con ampio spazio allo sport giovanile

E' in edicola da questa settimana, San Marino Sport Magazine, nuova iniziativa editoriale che si occupa di sport e non solo. La nuova rivista è interamente a colori, ricca di fotografie e dedicata in modo particolare al mondo dello sport sammarinese; una rivista che non si occuperà solo dei “grandi”, con ampio spazio dedicato ai più giovani e ai bambini che muovono i primi passi nel mondo dello sport bianco azzurro. Due le uscite settimanali: il mercoledì, dedicato agli eventi del fine settimana e il sabato, per gli eventi infrasettimanali le anticipazioni della domenica. A tutto questo si aggiungeranno notizie sul mondo del benessere, del turismo e del tempo libero. Direttore responsabile Massimo Tosi.

