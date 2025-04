VOLLEY Nazionale under 18. Lucchi: "Abbiamo fatto un'impresa", Gatti: "Che maturità queste ragazze" Il direttore tecnico delle Nazionali femminili e il team manager commentano la vittoria degli Europei juniores Sca, al rientro a San Marino

Una soddisfazione immensa, a cui si puntava sin dall'inizio, ma che era difficile immaginare con un dominio del genere dall'inizio alla fine. Sono queste le impressioni di Cristiano Lucchi, direttore tecnico delle Nazionali femminili, e del team manager Marco Gatti dopo la vittoria degli Europei juniores dei piccoli Stati di pallavolo femminile. Una prima volta, per il Titano, che Lucchi commenta così: "Direi che abbiamo fatto una bella impresa, perché non era assolutamente scontato questo risultato. Trovarsi domenica a Malta, a giocare la finale contro Malta, era già un gran bel traguardo. Vincere 3-0 in casa loro, facendo una grandissima partita, è veramente una grande soddisfazione per la Federazione, per le ragazze e per il percorso che stanno facendo. Come già ci siamo detti due anni fa, questo argento c'era rimasto un po' sul groppone. Riuscire, dopo due anni, a ripetersi, ad arrivare in finale e vincere a casa loro è tanta roba".

Quando avete capito che avreste vinto?

"La partita che ci ha dato un po' la consapevolezza è stata quella con la Scozia, dove abbiamo centrato una partita quasi perfetta. E lì ho detto alle ragazze 'se oggi abbiamo fatto questa partita vuol dire che ce l'abbiamo, che siamo in grado di fare queste gare'. Il giorno dopo, con l'Irlanda, non è andata così, la finale invece ci siamo ripetuti con una grande prestazione di squadra. Quindi devo dire che queste ragazze, quando indossano questa maglia, portano veramente tanto cuore e tanto coraggio in campo".

Gatti, che è anche vicepresidente federale, aggiunge: "Prima di partire magari ci speravamo, ma non in questi termini, perché le ragazze comunque sia sono un gruppo abbastanza variegato. Ci sono atlete di 17 anni, ma ne abbiamo in squadra anche tre di 14 anni, quindi sono ragazze molto, molto giovani. Devo fare veramente i complimenti al nostro staff tecnico, perché nei giorni di preparazione, prima di partire per Malta, ha plasmato la squadra su obiettivi tecnici concreti. Sono rimasto anche io stupito dalla maturità di queste ragazze e dalla loro determinazione di portare a casa il risultato a tutti i costi".

