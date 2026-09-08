BASKET NBA, i ritiri di Chris Paul e Russell Westbrook

NBA, i ritiri di Chris Paul e Russell Westbrook.

Quest'anno due leggende del basket NBA appenderanno le scarpe al chiodo: sono due playmaker di diversi stili, Paul al servizio della squadra e Westbrook più realizzatore di punti. Entrambi hanno cambiato varie squadre, anche se Paul la maggior parte degli anni migliori li ha spesi ai Los Angeles Clippers e Westbrook agli Oklahoma City Thunder. Entrambi sono stati inseriti tra i settantasei migliori giocatori della storia NBA ed è un fatto piuttosto inusuale per giocatori che non hanno mai vinto un titolo NBA. Ma anche senza aver mai vinto un titolo, Paul ha sempre dimostrato di essere efficiente nei minuti finali delle partite punto a punto e Westbrook è stato una volta MVP della stagione regolare NBA. Vincere non è tutto in uno sport di squadra dove si gioca in cinque e altri sette entrano dalla panchina.

Andrea Renzi

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