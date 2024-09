TENNIS Nel memorial “Simone De Luigi” semifinali per Francesco Giorgetti, Alberto Bronzetti ed Alberto Morolli

Dopo Francesco Giorgetti anche Alberto Bronzetti ed Alberto Morolli conquistano le semifinali nel torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il memorial “Simone De Luigi”, dotato di 2000 euro complessivi in corso sui campi del Centro Tennis Federale di Montecchio. Il tecnico della Federazione Sammarinese, portacolori del Tc Viserba, ha battuto nei quarti 7-5, 6-2 uno dei favoriti, il 2.3 sammarinese Marco De Rossi, testa di serie n.3, in una sorta di derby del Titano. Sempre nei quarti, giocati sul sintetico indoor per il maltempo, successi di due riminesi, il 2.3 Alberto Morolli, testa di serie n.2, che ha superato con un secco 6-2, 6-1 il 2-6 Gery Silvestri, ed il 2.2 Alberto Bronzetti (Tc Viserba), n.1 del seeding, che ha sconfitto 6-1, 7-6 il giovane 2.7 verucchiese Carlo Paci. L’ultimo quarto di finale mette di fronte il 2.5 Cristian Carli al 2.4 Jacopo Fiorini (n.4).

