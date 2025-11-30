Nel nome di Martin Mancini, la Briantea alza la Supercoppa

Trofeo Martin Mancini

Il trofeo Martin Mancini compie 24 anni. È diventato grande e assegna la Supercoppa della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Sul parquet del multi-eventi è grande basket e spettacolo allo stato puro tra le due assolute protagoniste della passata stagione, la Briantea Cantù e l'Asinara Waves di Porto Torres, con i sardi capaci proprio di battere i canturini nella finale di Coppa Italia. Questa volta però i lombardi non si sono fatti sorprendere, hanno esercitato in maniera inequivocabile il ruolo di favoriti e alzato la Supercoppa forti, di un 91 a 54 che proprio non lascia spazio ad altre considerazioni. È la seconda volta che la finale di Supercoppa si disputa a San Marino.

Così il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri: "Un ricordo indelebile, un evento veramente eccezionale. Mi sono veramente divertito a osservarlo e a guardarlo. Ha dei profili educativi veramente importanti. Credo che noi come Repubblica garantiamo in eventi come questi sempre di più la presenza, perché ha veramente dei profili sportivi ma anche educativi importanti. Del resto stiamo lavorando tantissimo per dare una sostanza, chiamiamola permanente proprio all'intero mondo, che è un mondo veramente importante e credo che ci stiamo riuscendo insomma".

La partita ha assegnato il ventiquattresimo trofeo dedicato a Martin Mancini, organizzato dall'associazione che ne porta il nome in ricordo. Il Presidente del Cons Christian Forcellini: "Ho avuto la fortuna di vederlo crescere, perché proprio dalle prime volte che sono venuti qua a molti eventi, che era appunto, come hai giustamente detto, un evento per ricordare Martin Mancini, di anno in anno questo evento è cresciuto, attorno all'evento si è creata solidarietà, si è creato interesse e questo sicuramente gli fa onore. Per diventare quello che è diventato oggi un evento, un appuntamento ormai importante, un portamento che è nel panorama degli eventi e delle manifestazioni qui a San Marino e quindi per noi è solo motivo di gioia poter partecipare anche oggi a questo evento e portare ovviamente anche il saluto del Comitato Olimpico".







