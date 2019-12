Nel volley la Banca di San Marino perde nell'anticipo, oggi tocca alla Titan Services Alle 18 la Tiss'You Care San Marino ospita la capolista Todi nel campionato di serie C Silver di basket

Cede al tie-break la Banca di San Marino nell'anticipo della giornata del campionato di serie C. La squadra di Wilson Renzi viene superata 3-2 da Budrio al termine di una bella gara contro la capolista del girone. Avvio di marca emiliana con le padrone di casa avanti 25/23. La Banca di San Marino ristabilisce la parità vincendo 25/21. Terzo set nettamente vinto da Budrio 25/7, poi nuova parità grazie al 25/19 del quarto. La vittoria si assegna al tie-break che premia Budrio 15/11. In doppia cifra Parenti con 10 punti. Prossimo impegno sabato 21 dicembre in casa contro Forlì.

Questa sera tocca alla Titan Services in serie B. La squadra di Stefano Mascetti ospita La Spezia in una partita molto importante per la classifica dei sammarinesi, che grazie al successo dello scorso turno occupano al momento la posizione che vale la salvezza. Contro La Spezia gara delicata proprio per la classifica con gli ospiti che inseguono a un punto. Ancora in infermeria i lungodegente Farinelli e Tabarini. Qualche problema di mal di schiena per la banda Benvenuti che però dovrebbe essere della partita. Impegno casalingo per la Tiss'You Care San Marino nel campionato di basket.

Nella 12' giornata del la serie C Silver la squadra di coach Massimo Padovano sfida Todi, in una partita che mette di fronte il miglior attacco del girone, quello di Todi, contro la seconda miglior difesa, quella di San Marino. Umbri con nove vittorie in 11 gare, delle quali le ultime quattro di fila. Una striscia di risultati che permette a Todi di guardare tutti dall'alto con 18 punti a +4 dai Titans, terzi in classifica alle spalle di Montemarciano e Acqualagna a 16. Un big match di alta classifica, che rappresenta un test importante per la Tiss'You Care San Marino, palla a due alle ore 18.



I più letti della settimana: