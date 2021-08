BASEBALL Nell'estate più bella anche lo scudetto del Baseball

La serata perfetta è cominciata così, con il primo lancio di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Se è vero che vincere aiuta a vincere, più che con 2 medaglie olimpiche è difficile partire. E poi gara 4 che è finita così con lo scudetto che torna sul Titano riportato a casa dallo storico manager. Emozioni fortissime, dediche, lacrime. Tutto vero e tutto reale firmato Doriano Bindi. La partita è subito in discesa per San Marino, avanti al secondo con base a Epifano, tripla di Reginato e lancio pazzo per 1 e 2-0. Al terzo Ferrini spara fuori il 3-0.

Dopo 4 inning quasi perfetti, il quinto vede il ritorno prepotente della Fortitudo. Doppio per Allegretti e singolo di Liberatore, le squadre si ritrovano sul 3-3. Di qui in poi San Marino saluta e se ne va. Tiago è una macchina da strike, Doppio di Epifano, Albanese fa il punto del 4-3 e poi Tromp col fuoricampo. E' il 6-3 che profuma di scudetto. Al settimo arrivano altri 5 punti. All'ottavo il fuoricampo di Angulo e poi l'esplosione. Il tabellone dice 12-3, San Marino vince 3-1 la serie di finale e torna a cucirsi lo scudetto sulla maglia in questa estate con lo sport al centro di tanti meritati trionfi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: