Nelle librerie e nelle principali edicole del Titano il volume sulla storia della Federazione Sammarinese Motociclistica, dal 1965 a oggi

Nelle librerie e nelle principali edicole del Titano il volume sulla storia della Federazione Sammarinese Motociclistica, dal 1965 a oggi.

Nelle principali edicole e librerie del Titano è ora disponibile il libro “Gli insuperabili”, nel quale vengono raccontate le storie e i dietro le quinte della Federazione Sammarinese Motociclistica dai sui inizi, nel 1965, a oggi. Attraverso ricerche e interviste a piloti, addetti ai lavori dei paddock e rappresentanti FSM, vengono ripercorse le principali vicende che hanno caratterizzato l’ambiente delle due ruote in repubblica, ma anche nel mondo, con il supporto di materiale d’archivio, documenti e oltre cento fotografie. Il volume, scritto dal giornalista Jeffrey Zani e pubblicato da AIEP Editore, si sviluppa su 192 pagine attraverso testimonianze e aneddoti legati alle principali tappe della federmoto biancazzurra: le prime gare in repubblica, la nascita della FSM, la realizzazione del crossodromo della Baldasserona, il congresso della Federazione Internazionale Motociclistica (FIM) ospitato al Kursaal nel 1974. E ancora: il primo GP di San Marino di velocità, nel 1981, e di motocross, due anni più tardi, che hanno dato slancio a un percorso che in 60 anni ha visto 74 gare di campionato del mondo, nelle diverse discipline, organizzate sotto il nome di San Marino. Oltre alle caratteristiche e al carattere dei protagonisti della storia e ai principali traguardi raggiunti, ogni capitolo affronta i problemi e le soluzioni che i vertici dell’organizzazione hanno affrontato con coraggio, inventiva e qualche acrobazia, portando il Titano ai massimi livelli del motociclismo internazionale come confermato dal recente Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP, con oltre 180mila spettatori, nell’ambito del quale il libro è stato illustrato in anteprima alla presenza del presidente della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), Giovanni Copioli, del managing director del Misano World Circuit - Marco Simoncelli, Andrea Albani, e di altre personalità di spicco del panorama motociclistico. Il volume è stato inoltre presentato ai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, giovedì scorso durante un’udienza ufficiale a Palazzo Pubblico, insieme ai vertici del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS). Legato a doppio filo al territorio e alla sua cultura e tradizione sportiva, l’opera dà ampio spazio anche ai piloti biancazzurri con la partecipazione fra gli altri del due volte campione del mondo di velocità Manuel Poggiali, dell’ex pilota della MotoGP Alex De Angelis e del due volte vincitore della coppa del mondo Baja Alex Zanotti, insieme a tanti altri talenti del presente e del passato. “Per la FSM - spiega Paolo Michelotti, presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica - mettere a disposizione degli appassionati, degli interessati e dei cittadini tutti un racconto di questo genere significa valorizzare un percorso legato alla nostra comunità e ad alcuni personaggi storici, direi leggendari, che hanno espresso in maniera vera ed efficace sogni e ambizioni, facendo conoscere il nome di San Marino nel mondo. Il libro è specchio della nostra identità e della nostra cultura, all’insegna dello sport come mezzo d’espressione sano e libero. Porterà i lettori a riscoprire le nostre radici, per conoscere il passato e capire il presente”. Oltre a essere disponibile nelle principali edicole e librerie di San Marino e non solo, il volume può essere acquistato su aiepeditore.com e sulle principali piattaforme online. Prezzo: 20 Euro. Per info: aiepeditore.com@gmail.com

Comunicato stampa

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