Il Congresso di Stato precisa con una circolare che per i minori di 14 anni non è consentito lo svolgimento di alcuna attività sportiva, fisica o motoria extrascolastica svolta in strutture al chiuso, tanto pubbliche quanto private. Nello specifico per attività sportiva, fisica o motoria si intendono compresi tutti gli sport nonché tutti i corsi organizzati da palestre, piscine, scuole di ballo, scuole di danza e similari.